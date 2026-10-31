Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Die Stabilisierung des Herstellers von Spezialverpackungen sei gar nicht so schlecht, schrieb Delphine Le Louet in einer ersten Reaktion am Montag. Die Investitionen in das Geschäft mit Spritzen und Injektionsprodukten zahlten sich allmählich aus./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.70 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.69%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.47%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
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