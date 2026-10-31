Gerresheimer 29.84 CHF 0.63% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Die Stabilisierung des Herstellers von Spezialverpackungen sei gar nicht so schlecht, schrieb Delphine Le Louet in einer ersten Reaktion am Montag. Die Investitionen in das Geschäft mit Spritzen und Injektionsprodukten zahlten sich allmählich aus./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.