Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 2.865 JENOPTIK-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.96 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 26.11.2026 auf 33.14 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.04 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 1.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch