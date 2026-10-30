Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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30.10.2026 12:15:39
Gerresheimer Overweight
Gerresheimer
30.28 CHF 2.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis habe sie weitgehend erfüllt, schrieb David Adlington am Freitag nach den Eckdaten zum dritten Quartal. Das Management habe sich hinsichtlich eines stärkeren Schlussquartals weiter optimistisch geäußert./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.20 €
|
Abst. Kursziel*:
47.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.39%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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