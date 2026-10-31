Analysten sehen bei Gerresheimer-Aktie Potenzial

Die Gerresheimer-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Gerresheimer-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Gerresheimer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,82 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Gerresheimer auf 32,04 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 46,00 EUR 43,57 30.10.2026 UBS AG 28,50 EUR -11,05 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 26,80 EUR -16,35 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 46,00 EUR 43,57 29.10.2026

Redaktion Finanzen.net