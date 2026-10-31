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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Gerresheimer-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Gerresheimer-Aktie.
Die Gerresheimer-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen die Gerresheimer-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Gerresheimer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,82 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Gerresheimer auf 32,04 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 EUR
|43,57
|30.10.2026
|UBS AG
|28,50 EUR
|-11,05
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|26,80 EUR
|-16,35
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 EUR
|43,57
|29.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Gerresheimer Overweight
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|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Gerresheimer Overweight
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|UBS AG
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|Gerresheimer Sell
|UBS AG
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|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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