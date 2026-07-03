Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Gerresheimer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach der nachträglichen Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses von 20 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dieser habe zwar einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für 2025 enthalten, allerdings habe der Wirtschaftsprüfer die entscheidende Bedeutung der geplanten Veräußerung der US-Tochter Centor und der anstehenden Refinanzierungsmaßnahmen für die finanzielle Stabilität des Verpackungsspezialisten hervorgehoben, schrieb Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern stehe Gerresheimer weiterhin vor großen Herausforderungen./la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.60%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
|
29.06.26
|Gerresheimer-Aktie verliert: Testierter Nettoverlust 2025 (Dow Jones)
|
29.06.26
|EQS-News: Gerresheimer legt Jahres- und Konzernabschluss 2025 vor: Stabiler Umsatz in einem herausfordernden Geschäftsjahr (EQS Group)
|
29.06.26