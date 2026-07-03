HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach der nachträglichen Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses von 20 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dieser habe zwar einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für 2025 enthalten, allerdings habe der Wirtschaftsprüfer die entscheidende Bedeutung der geplanten Veräußerung der US-Tochter Centor und der anstehenden Refinanzierungsmaßnahmen für die finanzielle Stabilität des Verpackungsspezialisten hervorgehoben, schrieb Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern stehe Gerresheimer weiterhin vor großen Herausforderungen./la/gl;