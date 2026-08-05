EQS-News: GEA beschliesst Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR

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GEA beschliesst Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR



05.08.2026 / 10:28 CET/CEST

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Pressemitteilungen des Konzerns GEA beschliesst Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR Düsseldorf, 05. August 2026 – Der Vorstand von GEA hat heute ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Unternehmen wird unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 30. April 2025 erteilten Ermächtigung eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. EUR im Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027 erwerben. Erste Tranche über bis zu 250 Mio. EUR startet bereits im August 2026

Zurückgekaufte Aktien sollen nach Abschluss des Programms eingezogen werden

ESG-Komponente: Spende von 250.000 Euro an Deutsche Universitätsstiftung CEO Stefan Klebert: „Das Aktienrückkaufprogramm ist Ausdruck unseres Vertrauens in die attraktiven Wachstumsperspektiven von GEA. Wir wachsen profitabel und erzielen kontinuierliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie Mission 30“.



Das Programm soll im August 2026 mit einer ersten Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR starten. Diese soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen sein. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu erwerbenden Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.



Aktienrückkaufprogramm kombiniert mit Spende an Deutsche Universitätsstiftung

Das Aktienrückkaufprogramm enthält zum dritten Mal eine ESG-Komponente: 250.000 Euro – ein Teil der garantierten Outperformance – spendet GEA an die Deutsche Universitätsstiftung. Die Outperformance ergibt sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und volumengewichtetem Durchschnittskurs der GEA-Aktien über die Programmlaufzeit.

Die Spende kommt gezielt der Exzellenzförderung zugute: Sie ermöglicht hochtalentierten Studierenden der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) unter anderem Mentorings, Netzwerkveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung bei Auslandssemestern und -praktika. GEA setzte bereits 2023 als erstes deutsches Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit ESG-Komponente auf.



Alexander Kocherscheidt, CFO von GEA: „Dieser Aktienrückkauf unterstreicht die nachhaltige finanzielle Stärke von GEA, getragen von robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz. Mit diesem Programm schaffen wir Wert für Aktionäre und Gesellschaft. Mit der innovativen ESG-Komponente des Programms sind wir einzigartig positioniert am Markt“.



GEA wird regelmässig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf seiner Internetseite

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GEA ist weltweit einer der grössten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie .

Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoss, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.



GEA ist im deutschen



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Düsseldorf, 05. August 2026 –CEO Stefan Klebert: „Das Aktienrückkaufprogramm ist Ausdruck unseres Vertrauens in die attraktiven Wachstumsperspektiven von GEA. Wir wachsen profitabel und erzielen kontinuierliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie Mission 30“.Das Programm soll im August 2026 mit einer ersten Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR starten. Diese soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen sein. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu erwerbenden Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.Das Aktienrückkaufprogramm enthält zum dritten Mal eine ESG-Komponente: 250.000 Euro – ein Teil der garantierten Outperformance – spendet GEA an die Deutsche Universitätsstiftung. Die Outperformance ergibt sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und volumengewichtetem Durchschnittskurs der GEA-Aktien über die Programmlaufzeit.Die Spende kommt gezielt der Exzellenzförderung zugute: Sie ermöglicht hochtalentierten Studierenden der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) unter anderem Mentorings, Netzwerkveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung bei Auslandssemestern und -praktika. GEA setzte bereits 2023 als erstes deutsches Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit ESG-Komponente auf.Alexander Kocherscheidt, CFO von GEA: „Dieser Aktienrückkauf unterstreicht die nachhaltige finanzielle Stärke von GEA, getragen von robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz. Mit diesem Programm schaffen wir Wert für Aktionäre und Gesellschaft. Mit der innovativen ESG-Komponente des Programms sind wir einzigartig positioniert am Markt“.GEA wird regelmässig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf seiner Internetseite www.gea.com informieren.Hinweise an die RedaktionMedia RelationsMatthias Schnettler, Head of Media RelationsUlmenstrasse 9940476 DüsseldorfTelefon: +49 162 34 63 734matthias.schnettler@gea.comGEA ist weltweit einer der grössten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie .Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoss, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.GEA ist im deutschen Dax und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.Mehr Informationen finden Sie unterFalls Sie keine weiteren Presseinformationen mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an

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