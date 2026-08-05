Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’978 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’338 2.3%  Bitcoin 52’349 0.3%  Dollar 0.8077 -0.6%  Öl 83.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Suche...
ETF Sparplan

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 10:28:54

EQS-News: GEA beschliesst Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR

GEA
59.51 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
GEA beschliesst Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR

05.08.2026 / 10:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilungen des Konzerns GEA beschliesst Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR Düsseldorf, 05. August 2026 – Der Vorstand von GEA hat heute ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Unternehmen wird unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 30. April 2025 erteilten Ermächtigung eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. EUR im Zeitraum von August 2026 bis Ende 2027 erwerben.
  • Erste Tranche über bis zu 250 Mio. EUR startet bereits im August 2026
  • Zurückgekaufte Aktien sollen nach Abschluss des Programms eingezogen werden
  • ESG-Komponente: Spende von 250.000 Euro an Deutsche Universitätsstiftung
CEO Stefan Klebert: „Das Aktienrückkaufprogramm ist Ausdruck unseres Vertrauens in die attraktiven Wachstumsperspektiven von GEA. Wir wachsen profitabel und erzielen kontinuierliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie Mission 30“.

Das Programm soll im August 2026 mit einer ersten Tranche in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR starten. Diese soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen sein. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu erwerbenden Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.

Aktienrückkaufprogramm kombiniert mit Spende an Deutsche Universitätsstiftung
Das Aktienrückkaufprogramm enthält zum dritten Mal eine ESG-Komponente: 250.000 Euro – ein Teil der garantierten Outperformance – spendet GEA an die Deutsche Universitätsstiftung. Die Outperformance ergibt sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und volumengewichtetem Durchschnittskurs der GEA-Aktien über die Programmlaufzeit.
Die Spende kommt gezielt der Exzellenzförderung zugute: Sie ermöglicht hochtalentierten Studierenden der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) unter anderem Mentorings, Netzwerkveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung bei Auslandssemestern und -praktika. GEA setzte bereits 2023 als erstes deutsches Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit ESG-Komponente auf.

Alexander Kocherscheidt, CFO von GEA: „Dieser Aktienrückkauf unterstreicht die nachhaltige finanzielle Stärke von GEA, getragen von robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz. Mit diesem Programm schaffen wir Wert für Aktionäre und Gesellschaft. Mit der innovativen ESG-Komponente des Programms sind wir einzigartig positioniert am Markt“.

GEA wird regelmässig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf seiner Internetseite www.gea.com informieren.
Hinweise an die Redaktion
  • Mehr Informationen über GEA
  • Zur GEA Presseseite
  • Folgen Sie GEA auf   
 
 


Media Relations
Matthias Schnettler, Head of Media Relations
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 162 34 63 734
matthias.schnettler@gea.com
Über GEA
GEA ist weltweit einer der grössten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.
Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.

Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2025 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoss, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen Dax und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World.

Mehr Informationen finden Sie unter gea.com.
Falls Sie keine weiteren Presseinformationen mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail an pr@gea.com.

 

05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9136-0
E-Mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2377862

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377862  05.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten