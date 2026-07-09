GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59.50 €
|
Abst. Kursziel*:
8.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.22%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
12:07
|Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Analyse: So bewertet UBS AG die GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
06.07.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.07.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
03.07.26