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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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Erste Tranche 05.08.2026 16:05:47

GEA-Aktie legt zu: Rückkaufprogramm über dreistelligen Millionenbetrag

GEA-Aktie legt zu: Rückkaufprogramm über dreistelligen Millionenbetrag

Der Anlagenbauer Gea hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen.

GEA
59.51 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen
In einer ersten Tranche will das Unternehmen ab August 2026 innerhalb von sieben Monaten bis zu 250 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Die erworbenen Aktien sollen ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden, teilte GEA mit.

Im XETRA-Handel steigt die GEA-Aktie zeitweise 1,1 Prozent auf 64,50 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Juni 2026: Experten empfehlen GEA-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet GEA-Aktie mit Neutral
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): GEA-Aktie erhält Buy

Bildquelle: GEA
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