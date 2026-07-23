NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um fast ein Viertel übertroffen, schrieb Angelina Glazova in einer Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose des Schmierstoffherstellers für diese Kennziffer im Gesamtjahr deute allerdings fünf Prozent niedrigere Marktschätzungen an./rob/bek/ajx;