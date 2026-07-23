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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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23.07.2026 11:51:51

FUCHS SE VZ Overweight

FUCHS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um fast ein Viertel übertroffen, schrieb Angelina Glazova in einer Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose des Schmierstoffherstellers für diese Kennziffer im Gesamtjahr deute allerdings fünf Prozent niedrigere Marktschätzungen an./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
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