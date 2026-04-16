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16.04.2026 08:12:50

FUCHS SE VZ Overweight

FUCHS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Die Langfristziele anlässlich des Kapitalmarkttags lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis über den Markterwartungen, schrieb Angelina Glazova am Donnerstagmorgen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
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08:12 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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