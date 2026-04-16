Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 0.0%  SPI 18’575 -0.1%  Dow 48’464 -0.2%  DAX 24’106 0.2%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 5’964 0.4%  Gold 4’825 0.7%  Bitcoin 58’538 0.2%  Dollar 0.7823 0.0%  Öl 95.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie nimmt ab: Weiterer Streik-Tag bei Lufthansa - erneut Ausfälle in Berlin
SF-Urban-Properties-Aktie: Aktionäre stimmen an GV für Kapitalerhöhung
Bystronic-Aktie rutscht ab: Deutlicher Umsatzrückgang im ersten Quartal
Alpine Select-Aktie: zahlt wieder eine Dividende
TotalEnergies-Aktie leichter: Förderausfälle trotz steigender Energiepreise
Suche...
Plus500 Depot

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

34.48
CHF
0.62
CHF
1.83 %
09:37:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.04.2026 08:11:15

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
34.76 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Strategie FUCHS100 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen. Der Schmierstoffhersteller begeistere damit nicht gerade, sondern bleibe konservativ./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.90 € 		Abst. Kursziel*:
45.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.12%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FUCHS SE VZ

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:12 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen