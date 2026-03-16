Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
155.05 €
|
Abst. Kursziel*:
58.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
159.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.41%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
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16.02.26
|Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025 (EQS Group)
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06.02.26
|Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros (EQS Group)
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03.02.26
|Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)
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02.02.26
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|Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius Stedim Biotech-Aktie angepasst (finanzen.net)
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