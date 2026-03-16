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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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Taiwan im Blick 16.03.2026 14:14:46

Micron-Aktie steigt weiter: Ausbau der Chipproduktion in Taiwan wird fotgesetzt

Micron-Aktie steigt weiter: Ausbau der Chipproduktion in Taiwan wird fotgesetzt

Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology verstärkt seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Halbleiter-Zentren. Am Markt kommt das gut an.

Micron Technology
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• Micron übernimmt Tongluo-P5-Standort in Taiwan
• Neue Chipfabrik zur Erweiterung der Produktion geplant
• Taiwan bleibt zentrales Zentrum der globalen Halbleiterindustrie

Wie aus einer Pressemitteilung von Micron hervor geht, plant das Unternehmen den Bau einer zweiten Chip-Produktionsstätte auf einem Gelände in Taiwan, das erst kürzlich erworben wurde. Diese Entscheidung unterstreicht die Strategie des Konzerns, seine Fertigungskapazitäten angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen massiv auszuweiten und dabei verstärkt auf den Standort Taiwan zu setzen.

Microns strategische Standortwahl und Infrastruktur

Die Expansion erfolgt auf einem Areal, das Micron zur Erweiterung seiner bestehenden Infrastruktur in Taiwan gesichert hat. Die geplante Anlage ist dabei Teil eines umfassenderen Investitionsprogramms, mit dem der Konzern seine technologische Führungsposition im Bereich der DRAM- und NAND-Speicherchips festigen will. Taiwan spielt für Micron eine Schlüsselrolle, da das Land über eine hoch entwickelte Zuliefererkette und einen tiefen Pool an Fachkräften im Halbleitersektor verfügt, betont die Nachrichtenagentur Reuters. Die neue Fabrik soll dazu beitragen, die Produktionsabläufe zu optimieren und die Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen zu erhöhen.

Reaktion auf den globalen Chip-Bedarf

Mit dem Bau der zweiten Anlage reagiert Micron auf die anhaltend hohe Nachfrage, die vor allem durch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, dem Cloud-Computing und der Automobilindustrie getrieben wird. Reuters zufolge verdeutlichen die Pläne, dass die Skalierung der Fertigung in Taiwan ein entscheidender Schritt ist, um die Lieferketten resilienter zu gestalten. Während andere Regionen ebenfalls versuchen, Halbleiter-Investitionen anzuziehen, verdeutlicht Microns jüngstes Vorhaben die ungebrochene Bedeutung Taiwans als Herzstück der globalen Chip-Produktion.

Anleger schicken Micron-Aktie nach oben

Am Markt werden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Micron-Aktie, die bereits im Freitagshandel rund fünf Prozent an Wert gewonnen hatte, legt im vorbörslichen Montagshandel an der NASDAQ 4,28 Prozent auf 444,38 US-Dollar zu. Damit würden sich das Plus von rund 49 Prozent, das Micron-Anleger seit Jahresstart bereits in ihren Depots haben, nochmals vergrössern.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com

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