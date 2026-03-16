Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
23.46 €
|
Abst. Kursziel*:
21.48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.66%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
12.03.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
11.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)