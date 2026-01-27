Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

33.92
CHF
0.38
CHF
1.13 %
09:42:12
SWX
27.01.2026 08:38:18

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

Fresenius Medical Care
34.16 CHF -0.63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 48,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal mit einer saisonal höheren Marge. Im Fokus stehe aber wohl das herausfordernde Jahr 2026 mit einer Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungszahlen des Dialysekonzerns, schrieb er am Montagabend./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 04:55 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
36.92 € 		Abst. Kursziel*:
28.66%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
37.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

