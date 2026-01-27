Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
33.92CHF
0.38CHF
1.13 %
09:42:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.01.2026 08:38:18
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
34.16 CHF -0.63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 48,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal mit einer saisonal höheren Marge. Im Fokus stehe aber wohl das herausfordernde Jahr 2026 mit einer Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungszahlen des Dialysekonzerns, schrieb er am Montagabend./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 04:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
36.92 €
|
Abst. Kursziel*:
28.66%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
37.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
26.01.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
26.01.26
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.01.26