Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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12.06.2026 08:50:42
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg wertete am Donnerstag die Summe-aller-Teile (SOTP) der europäischen Flughafenaktien aus. Bei Fraport und Aeroport de Paris (ADP) sieht er weiterhin den klarsten Value./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 13:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66.75 €
|
Abst. Kursziel*:
43.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.75%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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