Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht

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Die Holdings von ARK Invest zeigen eine deutliche Konzentration: Mehr als ein Fünftel des Aktienvermögens steckt in nur fünf Unternehmen. Das wirft Fragen auf.

  • Fünf Werte vereinen laut ARK-Handelsdaten rund 21 Prozent von Woods Depot
  • Der grösste Einzelposten ist ein Elektroauto- und Robotikkonzern aus Kalifornien
  • Auch ein erst im Juni 2026 börsennotierter Raumfahrtkonzern gehört dazu

Eine Auswertung der täglich veröffentlichten Fondsdaten von Ark Investment Management (Stand 21.07.2026) zeigt: Rund 21,5 Prozent des in Einzelaktien angelegten Kapitals von Cathie Woods Fondsgesellschaft stecken in nur fünf Werten: Tesla, AMD, Space Exploration Technologies (SpaceX), Alphabet und Amazon. Für die Fondsperformance bedeutet das eine spürbare Abhängigkeit von der These, dass klassische Technologiekonzerne und die Unternehmen von Elon Musk auf Jahre hinaus von Künstlicher Intelligenz profitieren.

Fünf Technologien als gemeinsamer Nenner

Die Auswahl folgt Woods generellem Investmentansatz: ARK Invest ordnet Aktien nach eigenen Angaben fünf grossen Innovationsplattformen zu, nämlich Künstlicher Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, DNA-Sequenzierung und Blockchain-Technologie. Alle fünf hier besprochenen Werte zählt ARK zum Themenfeld Künstliche Intelligenz, während andere Positionen der Fondsfamilie parallel auf Robotik, Genomik oder digitale Vermögenswerte setzen. Die Konzentration auf ein einzelnes Themenfeld innerhalb eines Fonds ist bei ARK also kein Zufall, sondern Teil der Strategie.

Laut dem Fondsprospekt der ARK Innovation ETF (ARKK) muss der Fonds mindestens 65 Prozent seines Vermögens in Aktien halten, die diesem Innovationsthema zugeordnet werden, und gilt fondsrechtlich als nicht diversifiziert. ARK selbst beschreibt den Investmentansatz als auf einen Anlagehorizont von etwa fünf Jahren ausgerichtet, in dem exponentielles Wachstum stärker zählen soll als die aktuelle Ertragslage der Portfoliounternehmen.

Tesla-Aktie und SpaceX: die Wetten auf Elon Musk

Tesla kommt demnach auf rund 7,6 Prozent des in den sechs aktiv gemanagten ARK-Aktienfonds gehaltenen Vermögens und ist damit die grösste Einzelposition der Fondsfamilie. Die Substanz des Autobauers hängt zunehmend an Robotaxis und humanoiden Robotern wie Optimus, zwei Wachstumsfeldern, die ohne Künstliche Intelligenz nicht funktionieren. SpaceX kommt auf rund 3,9 Prozent und damit auf den dritten Platz im Depot. Das Unternehmen ging am 12. Juni 2026 unter dem Kürzel SPCX an die NASDAQ, der Ausgabepreis lag bei 135 US-Dollar, den ersten Handelstag beendete die Aktie bei 160,95 US-Dollar. Es war der bislang grösste Börsengang der Geschichte mit einem Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar. Die Marktbewertung lag zu diesem Zeitpunkt bei rund 1,8 Billionen US-Dollar, während der Konzern nach eigenen Angaben noch keine Gewinne schreibt.

Alphabet und Amazon: Rückenwind aus der Cloud

Alphabet und Amazon liegen mit jeweils rund 2,8 Prozent nahezu gleich schwer gewichtet im Ark-Depot, ein Unterschied von nur zwei Hundertstelpunkten in den ARK-Daten vom 21. Juli 2026. Alphabet hob im Zuge der Zahlen zum ersten Quartal 2026 die Investitionsplanung für das laufende Jahr auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar an, nachdem zuvor 175 bis 185 Milliarden US-Dollar angepeilt waren, und begründete das mit der Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten für Künstliche Intelligenz. Bei Amazon setzt das Ark-Depot auf ein ähnliches Muster: Das Cloud-Geschäft AWS wächst nach Unternehmensangaben rascher, seit generative KI-Dienste stärker gefragt sind, während der Konzern im Handel, im Streaming und in der Werbung breit aufgestellt bleibt.

AMD-Aktie: der zweitgrösste Einzelwert

Mit rund 4,4 Prozent ist AMD nach Tesla der zweitgrösste Einzelwert im Ark-Depot. Der Chiphersteller ist vor allem als Anbieter von Prozessoren bekannt, während beim Training von KI-Modellen weiterhin vor allem Grafikchips von NVIDIA zum Einsatz kommen. AMD profitiert von einer neuen Welle agentischer KI-Systeme, die Aufgaben eigenständig planen und ausführen und dafür auf Prozessorleistung angewiesen sind. Ob sich dieser mögliche Vorteil in der laufenden Berichtssaison in höheren Umsätzen niederschlägt, bleibt für die Aktie vorerst offen.

Wer Woods Ansatz folgen will, muss nicht zwingend jede der fünf Aktien einzeln kaufen. Neben dem ARK Innovation ETF (ARKK) bietet ARK Invest weitere Themenfonds an, etwa den ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ), den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF), den ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) und den ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX). Mehrere der hier besprochenen Werte tauchen laut den täglichen Bestandsmeldungen von ARK in mehreren dieser Fonds gleichzeitig auf.

Nicht alle Top-Investments auch mit Top-Kursentwicklung

Wie die Kursentwicklung seit Jahresbeginn 2026 zeigt, geht die Konzentration von Wood auf fünf grosse Titel bislang nicht für alle fünf Werte auf. Die Tesla-Aktie hat seit Jahresstart an der NASDAQ rund 28,9 Prozent verloren, während AMD im gleichen Zeitraum rund 152 Prozent zulegen konnte. Alphabet gewann daneben rund 1,5 Prozent, Amazon hat Anlegern ein Plus von 1,2 Prozent beschert. SpaceX lässt sich mangels vollem Jahresverlauf nicht auf diese Weise vergleichen, notiert aber rund 14,76 Prozent unter seinem Ausgabepreis von 135 US-Dollar vom Börsengang im Juni 2026 (Stand: Schlusskurse vom 24.07.2026). Nur einer der fünf Werte liefert damit bislang die Kursentwicklung, die Woods Konzentrationswette rechtfertigen würde.

Entsprechend bleibt die Konzentration das Hauptrisiko: Mit SpaceX steckt ein Teil des besprochenen Depotanteils in einem Titel, der erst seit Juni 2026 an der Börse notiert ist und dessen Geschäft nach eigenen Angaben noch keine Gewinne abwirft. Wer statt eines Fonds einzelne Aktien kauft, trägt zudem das volle unternehmensspezifische Risiko jedes einzelnen Titels, unabhängig von dessen Gewichtung im Ark-Depot.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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