NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe gleichwohl den Finanzausblick bestätigt, hob Elodie Rall am Montag positiv hervor. Der Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni reflektiere wohl vor allem die Umverteilung von Kapazitäten durch die Fluggesellschaft Lufthansa auf den Flughafen München, die im Anschluss an die Schließung ihrer Tochtergesellschaft Cityline erfolgt sei./rob/la/ag;