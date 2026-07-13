Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe gleichwohl den Finanzausblick bestätigt, hob Elodie Rall am Montag positiv hervor. Der Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni reflektiere wohl vor allem die Umverteilung von Kapazitäten durch die Fluggesellschaft Lufthansa auf den Flughafen München, die im Anschluss an die Schließung ihrer Tochtergesellschaft Cityline erfolgt sei./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.25 €
|
Abst. Kursziel*:
21.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.72%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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