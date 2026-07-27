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Verkaufsempfehlungen KW 30 27.07.2026 03:47:52

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Short 15’217.04 13.80 S4B3QU
    Short 15’789.40 8.83 SCRBEU
    SMI-Kurs: 14’327.20 24.07.2026 17:30:28
    Long 13’740.87 19.74 S1BOXU
    Long 13’433.12 13.80 SGBWIU
    Long 12’858.21 8.88 SI7B8U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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