Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’441 0.8%  SPI 20’184 0.6%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’361 1.0%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 6’282 0.0%  Gold 4’077 0.5%  Bitcoin 53’043 -0.6%  Dollar 0.8189 0.0%  Öl 87.8 -9.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Swiss Re12688156Sandoz124359842Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX vs. "Magnificent Seven": Wo winkt Anlegern die bessere Rendite?
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Logitech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Warnung 28.07.2026 03:09:39

JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät

JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät

JPMorgan-Chef Jamie Dimon zieht aus geopolitischen und fiskalischen Risiken einen ungewöhnlichen Schluss für sein eigenes Depot.

  • JPMorgan-Chef Dimon würde derzeit weder Aktien noch lange Anleihen kaufen
  • Er hält geopolitische und fiskalische Risiken für unterschätzt vom Markt
  • KI-Investitionen vergleicht er mit dem Internet-Boom samt später Rendite

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat sich in einem am Montag veröffentlichten Interview mit CNBC-Moderator Wilfred Frost skeptisch zur aktuellen Marktlage geäussert. Nach eigener Aussage würde er derzeit weder Aktien noch lang laufende US-Staatsanleihen kaufen, weil die Preise seiner Ansicht nach eine Reihe geopolitischer und fiskalischer Risiken nicht ausreichend widerspiegeln. Das Gespräch war für den Podcast "The Master Investor" bereits am 16. Juli aufgezeichnet worden.

Diese Risiken hält Dimon für unterschätzt

Dimon führte als Belege für seine Einschätzung mehrere offene Konfliktherde an: den Krieg in der Ukraine, die militärische Auseinandersetzung im Nahen Osten sowie die Spannungen zwischen den USA und China. Hinzu komme eine Ausweitung der Militärausgaben zu einem Zeitpunkt, an dem die Staatshaushalte ohnehin bereits stark defizitär seien. "Ich glaube, dass diese Risiken wahrscheinlich grösser sind, als andere Leute denken", sagte Dimon laut CNBC.

Der Markt sieht das bisher anders

Diese Einordnung steht in deutlichem Kontrast zur tatsächlichen Marktentwicklung der vergangenen Monate. Der breite US-Leitindex S&P 500 hat im laufenden Jahr rund zehn Prozent zugelegt, obwohl Kriege, Zölle und andere Schocks die Anleger kaum aus der Ruhe gebracht haben. Erst vergangene Woche hatten mehrere US-Grossbanken, darunter JPMorgan selbst, Quartalszahlen vorgelegt, die dank starker Handels- und Investmentbanking-Erträge über den Erwartungen lagen und damit die Erzählung von einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft eher gestützt als infrage gestellt haben.

Genau an diesem Punkt setzt Dimons Einordnung an. Dass Konsumausgaben stabil bleiben und sich die Inflation abgeschwächt hat, wertet er nicht als Entwarnung, sondern als Zeichen dafür, dass der Markt Risiken ausblendet, die noch nicht eingetreten sind. Widerstandsfähigkeit bedeute nicht, dass ein plötzlicher Stimmungswechsel ausgeschlossen sei, sagte er sinngemäss laut QUARTZ und sprach davon, dass es noch weitere Faktoren brauche, bis ein Kipppunkt erreicht werde.

Warum Dimon weder Anleihen noch Aktien kauft

Bei Anleihen wird seine Argumentation konkreter. Selbst bei einer Inflation von 2 Prozent müsste die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nach seiner Rechnung eher bei 4 bis 4,5 Prozent liegen, ein Niveau, das aktuell nahezu erreicht ist. Einen Grund, jetzt zusätzlich long zu gehen, sieht er darin nicht: Die anhaltend hohen US-Haushaltsdefizite dürften die Zinsen mittelfristig eher weiter nach oben treiben, weil der Anleihemarkt für die Finanzierung der Schulden eine höhere Kompensation verlangen werde. Bei Aktien wiederum schliesst Dimon einzelne, seiner Meinung nach attraktiv bewertete Titel nicht aus, den breiten Markt würde er zu den aktuellen Bewertungen aber nicht kaufen.

Keine neue Skepsis, sondern eine Fortsetzung

Interessant ist, dass Dimon seine grundsätzliche Skepsis nicht neu erfunden hat, wie Moneywise zu bedenken gibt: Bereits in einem Interview mit der BBC im Oktober hatte er sich "weit besorgter als andere" über eine mögliche deutliche Marktkorrektur gezeigt, ohne sich auf einen festen Zeitpunkt festzulegen. Die jetzige Aussage reiht sich also in eine länger anhaltende vorsichtige Grundhaltung ein, die sich bislang nicht im Kursverlauf des Marktes niedergeschlagen hat, eine Diskrepanz, die Dimon selbst offen benennt, ohne sie aufzulösen.

KI-Investitionen im Vergleich zum Internet-Boom

Auch zum aktuellen Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz äusserte sich Dimon im Interview differenziert. Die in das Thema fliessenden Summen seien enorm, und ähnlich wie einst bei der frühen Internetbranche werde daraus am Ende voraussichtlich tatsächlich ein wirtschaftlicher Nutzen entstehen. Als warnendes Beispiel verwies er jedoch auf frühere Branchenführer wie Yahoo und Netscape, die trotz ihrer damaligen Bedeutung im Zeitverlauf an den Rand gedrängt wurden. Ob sich die aktuellen KI-Investitionen so auszahlen, wie es Anleger derzeit erwarten, und in dem Zeitrahmen, den sie sich vorstellen, verneinte er ausdrücklich: "Definitiv nicht", so Dimon laut CNBC.

Für Anleger ergibt sich daraus keine unmittelbare Handlungsanweisung, aber ein Hinweis auf eine Wahrnehmungslücke: Einer der einflussreichsten Bankmanager der USA sieht mehr Risiko in den Kursen eingepreist, als der Markt selbst zu erkennen scheint. Ob sich diese Einschätzung bestätigt, dürfte sich erst zeigen, wenn eines der von Dimon genannten Risiken tatsächlich eskaliert.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Mit der finanzen.net zero App JPMorgan mobil handeln, ab 0 Euro Ordergebühr.

Weitere Links:

Iran-Konflikt drückt Kurse: JPMorgan nennt bevorzugte Branchen
Warum Carry Trades laut Goldman Sachs wieder gefragt sind
Jim Cramer: In diesen Fällen sollte man bei einer Aktie bei fallenden Kursen zugreifen

Bildquelle: lev radin / Shutterstock.com,Anja Niedringhaus/AP
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

27.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Ölpreis rückt wieder stärker in den Fokus der Märkte
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
25.07.26 Logo WHS CFD-Marktstudie 2026 - Ihre Meinung zählt!
24.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf DocMorris, Idorsia
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’054.36 19.23 SJYB2U
Short 15’346.19 13.78 SYBKYU
Short 15’910.63 8.90 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’441.05 27.07.2026 17:30:00
Long 13’848.19 19.36 SEBN5U
Long 13’540.43 13.65 SWB04U
Long 12’961.96 8.84 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie springt deutlich an: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
NVIDIA-Aktie in Rot: Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI im Gespräch?
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von NVIDIA
Sorge vor China-Konkurrenz reisst Aktien von ASML nach unten - auch Infineon, NVIDIA & Co. verlieren
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
HOCHTIEF-Aktie dennoch schwach: Baukonzern blickt dank KI-Boom auf starkes Halbjahr zurück - Prognose angehoben
SpaceX-Aktie: Analyst rechnet vor - Weltraum-Rechenzentren wären utopisch
Oracle als Fallstrick? Wie das "Schulden-Inferno" im KI-Boom zur Gefahr für Tech-Aktien wird

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.