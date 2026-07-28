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SpaceX oder Big Tech? 28.07.2026 03:13:55

SpaceX vs. "Magnificent Seven": Wo winkt Anlegern die bessere Rendite?

SpaceX vs.

Der grösste Börsengang der Geschichte fordert die etablierten Tech-Riesen heraus: Doch welche Anlage ist attraktiver? Darauf sollten Anleger bei der Auswahl achten.

  • SpaceX ging im Juni 2026 mit dem grössten Börsengang der Geschichte an die Börse
  • Die "Magnificent Seven" gelten weiter als etablierte Gewinner des KI-Booms
  • Beide Lager tragen eigene Risiken, eine pauschale Antwort greift zu kurz

Der grösste Börsengang der Geschichte hat aus SpaceX einen neuen Fixpunkt für Technologieanleger gemacht, seit dem Start im Juni 2026 wird der Raumfahrt- und KI-Konzern unweigerlich an den etablierten US-Technologiewerten gemessen.

Seit dem äusserst erfolgreichen ersten Handelstag am 12. Juni 2026 und dem aktuellen Allzeihoch von 225,64 US-Dollar am 16. Juni ist der Aktie allerdings in den darauffolgenden Wochen die Puste ausgegangen. Entsprechend geriet der Kurs ins Wanken.

Diese Achterbahnfahrt wirft eine Grundsatzfrage auf: Ist das junge, kapitalhungrige Raumfahrtunternehmen die bessere Wahl, oder bleiben die sieben etablierten Technologiewerte, bekannt als "Magnificent Seven", der solidere Anker im Depot? Eine pauschale Antwort greift zu kurz, beide Seiten bringen eigene Stärken und Schwächen mit.

SpaceX-Aktie: Wachstumsversprechen mit hohem Einsatz

Für SpaceX sprechen operative Fortschritte, die sich in Zahlen niederschlagen. Der Umsatz kletterte 2025 auf rund 18,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während sich die Zahl der Starlink-Abonnenten laut "The Motley Fool" binnen drei Jahren von 2,3 Millionen auf 10 Millionen mehr als vervierfachte.

Zugleich bleibt das Unternehmen tief in der Verlustzone, getrieben von hohen Investitionen in Starship, Rechenzentren im All und die KI-Sparte rund um die xAI-Übernahme. Wie eine Berechnung von "The Motley Fool" vom 10. Juli 2026 zeigt, lag die Bewertung zu diesem Zeitpunkt beim rund 51-Fachen der für 2026 geschätzten Erlöse - ein Aufschlag, der nach Einschätzung der Publikation im weiteren Jahresverlauf tendenziell schrumpfen dürfte.

Magnificent Seven: bewährte Gewinner unter Beobachtung

Auf der anderen Seite stehen Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, NVIDIA, Microsoft und Tesla - gemeinsam als "Magnificent Seven" bekannt. Fünf der sieben Werte werden aktuell unterhalb des 32-Fachen der geschätzten Gewinne gehandelt, während Tesla und Apple deutlich teurer bewertet sind.

Für 2026 planen die sieben Konzerne laut einer weiteren Analyse von "The Motley Fool" vom 8. Juli 2026 zusammen rund 700 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben, vor allem in KI-Infrastruktur, nach rund 400 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Ob sich dieser Kapitaleinsatz auszahlt, bleibt offen. Goldman Sachs rechnete Ende 2025 damit, dass die Gruppe 2026 im Vergleich zum breiten Markt eher unterdurchschnittlich abschneidet, während eine Analyse von Fidelity aus demselben Zeitraum das durchschnittliche KGV der sieben Werte mit rund 28 als deutlich moderater einstufte als das rund 66-Fache bei den grössten Werten im Jahr 1999.

Bewertung als Kernfrage beider Lager

Der eigentliche Unterschied liegt in der Bewertungslogik. Während sich die "Magnificent Seven" grösstenteils über das KGV einordnen lassen, bleibt SpaceX wegen der roten Zahlen auf ein Vielfaches des Umsatzes angewiesen - ein Massstab, der beide Lager nur bedingt vergleichbar macht. Wer auf SpaceX setzt, kauft im Kern eine Wette auf künftige Margen, die es in dieser Form noch nicht gibt. Wer auf die "Magnificent Seven" setzt, kauft etablierte Gewinne, die aber selbst nach Einschätzung von Goldman Sachs nicht automatisch für 2026 outperformen müssen. Beide Thesen stehen und fallen mit der Frage: ob die milliardenschweren KI-Wetten der jeweiligen Unternehmen in belastbare Erträge münden.

Der nächste Prüfstein dürfte die zweite Jahreshälfte 2026 werden. Erst wenn SpaceX seine ersten Quartalsberichte als börsennotiertes Unternehmen vorlegt und die "Magnificent Seven" ihre KI-Investitionen an tatsächlichem Umsatzwachstum messen lassen müssen, zeigt sich, welche der beiden Wetten trägt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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