Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Anzeige

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:25 um 0,17 Prozent auf 87.243,07 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 87.392,54 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,66 Prozent schwächer bei 76,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 76,83 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 1,07 Prozent auf 2.931,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.963,08 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,77 Prozent stärker bei 576,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 572,28 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,874 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,872 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 4,45 Prozent auf 428,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 448,94 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3587 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3630 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2171 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2150 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2831 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,60 Prozent auf 838,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 843,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1282 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1292 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Solana-Kurs um 1,53 Prozent auf 122,00 US-Dollar. Gestern war Solana noch 123,90 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Avalanche um 0,73 Prozent auf 12,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,30 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,39 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 1,413 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,434 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.