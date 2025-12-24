Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
24.12.2025 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Kryptokurse am Mittwochmittag.
Der Bitcoin-Kurs ging um 12:25 um 0,17 Prozent auf 87.243,07 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 87.392,54 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 0,66 Prozent schwächer bei 76,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 76,83 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 1,07 Prozent auf 2.931,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.963,08 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,77 Prozent stärker bei 576,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 572,28 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,874 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,872 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 4,45 Prozent auf 428,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 448,94 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3587 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3630 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2171 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2150 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2831 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,60 Prozent auf 838,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 843,72 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1282 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1292 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Solana-Kurs um 1,53 Prozent auf 122,00 US-Dollar. Gestern war Solana noch 123,90 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Avalanche um 0,73 Prozent auf 12,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,30 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,39 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 1,413 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,434 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|68’599.59009
|-0.32%
|
|Vision
|0.06707
|2.25%
|
|Ethereum
|2’303.60774
|-1.28%
|
|Ripple
|1.47052
|-0.35%
|
|Solana
|96.01481
|-1.59%
|
|Cardano
|0.28209
|-1.31%
|
|Polkadot
|1.35917
|-2.17%
|
|Chainlink
|9.62354
|-1.36%
|
|Pepe
|0.00000
|-0.94%
|
|Bonk
|0.00001
|-2.00%
|
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/