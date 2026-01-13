NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Experten Alex Irving und Victor Acitores schrieben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, für die Bewertung von Flughafen-Aktien seien Prognosen des Passagieraufkommens besonders wichtig, um die kurz- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Kurzfristig hänge viel von den Kapazitäten der Fluggesellschaften ab, die nachfragebedingt schwankten. Flughafen Zurich trauen sie 2026 das größte Wachstum zu, gefolgt von Fraport. Die Frankfurter könnten kurz- bis mittelfristig angesichts des Wachstums der Fluggesellschaft Condor positiv überraschen./tih/mis;