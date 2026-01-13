Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

67.65
CHF
2.40
CHF
3.68 %
13:04:30
SWX
15.01.2026 11:38:34

Fraport Outperform

Fraport
68.09 CHF 1.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Experten Alex Irving und Victor Acitores schrieben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, für die Bewertung von Flughafen-Aktien seien Prognosen des Passagieraufkommens besonders wichtig, um die kurz- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Kurzfristig hänge viel von den Kapazitäten der Fluggesellschaften ab, die nachfragebedingt schwankten. Flughafen Zurich trauen sie 2026 das größte Wachstum zu, gefolgt von Fraport. Die Frankfurter könnten kurz- bis mittelfristig angesichts des Wachstums der Fluggesellschaft Condor positiv überraschen./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73.35 € 		Abst. Kursziel*:
11.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.02%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

