Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fraport Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Experten Alex Irving und Victor Acitores schrieben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, für die Bewertung von Flughafen-Aktien seien Prognosen des Passagieraufkommens besonders wichtig, um die kurz- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Kurzfristig hänge viel von den Kapazitäten der Fluggesellschaften ab, die nachfragebedingt schwankten. Flughafen Zurich trauen sie 2026 das größte Wachstum zu, gefolgt von Fraport. Die Frankfurter könnten kurz- bis mittelfristig angesichts des Wachstums der Fluggesellschaft Condor positiv überraschen./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.35 €
|
Abst. Kursziel*:
11.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.02%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
14.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|XETRA-Handel MDAX in Rot (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Fraport-Aktie etwas leichter: Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge (AWP)
Analysen zu Fraport AG
|11:38
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|09:29
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:38
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|09:29
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:38
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|07:56
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|67.70
|3.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
Stellantis Neutral
|12:00
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
RENK Neutral
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy