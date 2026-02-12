Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
12.02.2026 14:15:41
Fraport-Aktie fällt dennoch: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an
Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Januar einen weiteren Anstieg der Passagierzahlen an seinen Flughäfen verzeichnet.
Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im Januar um 1,2 Prozent auf 150.044 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen am Rhein-Main-Drehkreuz lag mit 31.284 Starts und Landungen mit 1,1 Prozent im Plus.
Das internationale Airport-Portfolio des Fraport-Konzerns verzeichnete höhere Passagierzahlen in allen Regionen. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden von insgesamt 717.808 Passagieren genutzt, ein Plus von 8,1 Prozent. Über den türkischen Flughafen Antalya reisten mit rund 1,1 Millionen Fluggästen 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana, die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre und die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien verbuchten zweistellige Wachstumsraten.Im XETRA-Handel notiert die Fraport-Aktie zeitweise 0,86 Prozent tiefer bei 80,50 Euro.
DOW JONES
