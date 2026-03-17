Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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17.03.2026 10:17:22
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Neutral" belassen. Die wichtigsten Bestandteile des Ausblicks auf 2026 - die Ziele für das operative Ergebnis und den Free Cashflow - lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Dienstag./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:35 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
75.40 €
|
Abst. Kursziel*:
14.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.06%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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