Fraport 68.10 CHF 6.25% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Neutral" belassen. Die wichtigsten Bestandteile des Ausblicks auf 2026 - die Ziele für das operative Ergebnis und den Free Cashflow - lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Dienstag./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:35 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.