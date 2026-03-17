Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’926 0.3%  SPI 17’983 0.3%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’587 0.1%  Euro 0.9058 0.0%  EStoxx50 5’753 0.2%  Gold 5’008 0.1%  Bitcoin 58’041 -1.5%  Dollar 0.7871 -0.1%  Öl 103.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156DocMorris4261528Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Microsoft-Aktie schwächelt seit Jahresbeginn: Was hinter der schwachen Entwicklung des Tech-Giganten steckt
Deutlicher Rückgang: ZEW-Stimmungsindex enttäuscht im März
Siemens Energy-Aktie schwankt: Ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt?
Rüstungsaktien im Minus: HENSOLDT, RENK, Rheinmetall und TKMS unter Druck
BNP Paribas-Aktie in Grün: Asset-Management-Ausbau soll Renditeziele sichern
Suche...
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

67.80
CHF
2.10
CHF
3.20 %
11:09:25
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.03.2026 10:17:22

Fraport Neutral

Fraport
68.10 CHF 6.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Neutral" belassen. Die wichtigsten Bestandteile des Ausblicks auf 2026 - die Ziele für das operative Ergebnis und den Free Cashflow - lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Dienstag./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:35 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
75.40 € 		Abst. Kursziel*:
14.06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.06%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse