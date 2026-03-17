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17.03.2026 08:40:14

Fraport Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 beinhalte für die Konsensschätzung zum operativen Ergebnis (Ebitda) zudem ein bis zwei Prozent Luft nach oben. Dazu kämen die bestätigten Ziele für 2030 sowie die Bekräftigung der langfristigen Ausschüttungsquote. Die Aktie dürfte positiv darauf reagieren./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Buy
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Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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