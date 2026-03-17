NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 beinhalte für die Konsensschätzung zum operativen Ergebnis (Ebitda) zudem ein bis zwei Prozent Luft nach oben. Dazu kämen die bestätigten Ziele für 2030 sowie die Bekräftigung der langfristigen Ausschüttungsquote. Die Aktie dürfte positiv darauf reagieren./rob/gl/ag;