Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
41.67CHF
-40.75CHF
-49.44 %
13.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 10:05:05
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs rechnet mit einem nur moderaten Verkehrswachstum, aber mit solidem Gewinnwachstum. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal./ajx/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.57%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
21.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
21.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
20.10.25
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Fraport-Aktie fester: Flughafen Frankfurt profitiert von steigender Nachfrage im September (Dow Jones)
Analysen zu Fraport AG
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|15.10.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|41.67
|-49.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|10:05
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|10:05
|
Warburg Research
Fraport Hold
|10:04
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight