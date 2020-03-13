|Kurse + Charts + Realtime
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Erwartungen an den Flughafenbetreiber seien bereits hoch. Der Gegenwind für die Umsatzentwicklung werde zwar durch eine bessere Ausgabenkontrolle und die nahende Trendwende bei der Barmittelentwicklung überkompensiert, was auch bei möglicherweise höher als erwarteten Investitionen 20206 gelte. Doch die Verschuldung sei immer noch erhöht./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.96%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
01.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Fraport-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
|
29.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.25
|EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.08.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|41.67
|-49.44%
