Georg Fischer-Aktie: Ton Büchner wurde als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen
Georg Fischer schlägt der Generalversammlung 2026 die Wahl von Ton Büchner in den Verwaltungsrat vor.
Büchner ist unter anderem als ehemaliger Chef des Sulzer-Konzerns bekannt, den er von 2007 bis 2011 geführt hatte. Danach war er von 2012 bis 2017 CEO des niederländischen Farb- und Lackherstellers Akzo Nobel. Seit 2020 ist er Verwaltungsratspräsident der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site und gehört seit 2016 dem Novartis-Verwaltungsrat an. Zudem präsidierte er von 2020 bis am vergangenen Montag den Verwaltungsrat der Industriegruppe Burckhardt Compression.
"Die vielseitige Erfahrung von Ton in der Führung industrieller Unternehmen, seine internationale Expertise sowie seine starke Verankerung in der Schweiz machen ihn zu einem idealen Kandidaten", wird GF-Verwaltungsratspräsident Yves Serra in der Mitteilung zitiert.
