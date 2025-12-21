Georg Fischer-Aktie: Ton Büchner wurde als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen

Mit dieser Wahl würde sich die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats von Georg Fischer von sieben auf acht erhöhen, wie die Industriegruppe am Freitagabend mitteilte.

Büchner ist unter anderem als ehemaliger Chef des Sulzer-Konzerns bekannt, den er von 2007 bis 2011 geführt hatte. Danach war er von 2012 bis 2017 CEO des niederländischen Farb- und Lackherstellers Akzo Nobel. Seit 2020 ist er Verwaltungsratspräsident der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site und gehört seit 2016 dem Novartis-Verwaltungsrat an. Zudem präsidierte er von 2020 bis am vergangenen Montag den Verwaltungsrat der Industriegruppe Burckhardt Compression.

"Die vielseitige Erfahrung von Ton in der Führung industrieller Unternehmen, seine internationale Expertise sowie seine starke Verankerung in der Schweiz machen ihn zu einem idealen Kandidaten", wird GF-Verwaltungsratspräsident Yves Serra in der Mitteilung zitiert.

Schaffhausen (awp)