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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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01.10.2026 11:09:50

Philips Hold

Philips
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. "Werden die Niederländer ihre Jahresziele senken oder nicht?" ? Dies sei die zentrale Frage für den Quartalsbericht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Bis hier Klarheit herrsche, könnten die Aktien den Markt nicht outperformen. Die für die Jahresziele notwendige Beschleunigung im vierten Quartal wäre jedenfalls enorm./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
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12.36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.41%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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