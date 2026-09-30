Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. "Werden die Niederländer ihre Jahresziele senken oder nicht?" ? Dies sei die zentrale Frage für den Quartalsbericht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Bis hier Klarheit herrsche, könnten die Aktien den Markt nicht outperformen. Die für die Jahresziele notwendige Beschleunigung im vierten Quartal wäre jedenfalls enorm./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.36 €
|
Abst. Kursziel*:
12.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.41%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
|29.09.26
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