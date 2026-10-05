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Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

34.80
CHF
0.50
CHF
1.46 %
15:05:44
SWX
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05.10.2026 13:36:57

Fielmann Buy

Fielmann
34.95 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine schrittweise Verbesserung dürfte die Optikerkette auch im dritten Quartal erkennen lassen, schrieb Michael Kuhn am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht./ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.50 € 		Abst. Kursziel*:
65.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.67%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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