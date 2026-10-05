Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
34.80CHF
0.50CHF
1.46 %
15:05:44
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.10.2026 13:36:57
Fielmann Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine schrittweise Verbesserung dürfte die Optikerkette auch im dritten Quartal erkennen lassen, schrieb Michael Kuhn am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht./ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.50 €
|
Abst. Kursziel*:
65.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.67%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fielmann AG
|
30.09.26
|September 2026: Experten empfehlen Fielmann-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.08.26
|Fielmann-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August (finanzen.net)
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (EQS Group)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)
|
21.08.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Fielmann AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|34.80
|1.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:26
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|14:26
|
Deutsche Bank AG
Linde Buy
|14:14
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|14:13
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|13:56
|
Deutsche Bank AG
PVA TePla Buy
|13:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight