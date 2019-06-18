Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’193 -0.1%  SPI 16’919 -0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’023 -0.1%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’396 0.1%  Gold 3’397 0.0%  Bitcoin 90’428 1.4%  Dollar 0.8001 -0.3%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Palantir-Aktie im Blick: NVIDIA-Zahlen bestätigen starke KI-Nachfrage
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Darum neigt der Franken zu leichter Stärke - sonst kaum Bewegung
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal

Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

70.85
CHF
-0.05
CHF
-0.07 %
18.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 11:28:07

Fielmann Hold

Fielmann
48.05 CHF 11.69%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Die Optikerkette scheine auf einem guten Weg, im Gesamtjahr eine ordentliche Ergebnissteigerung zu erzielen, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag nach den endgültigen Halbjahreszahlen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fielmann AG Hold
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56.30 € 		Abst. Kursziel*:
-2.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.97%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fielmann AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?