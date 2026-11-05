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05.11.2026 07:30:14

EQS-News: Fielmann-Gruppe beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,1 % dank Preisführerschaft und Expansion

Fielmann
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EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Fielmann-Gruppe beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,1 % dank Preisführerschaft und Expansion (News mit Zusatzmaterial)

05.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fielmann-Gruppe beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,1 % dank Preisführerschaft und Expansion

  • Das Umsatzwachstum in Deutschland beschleunigte sich im dritten Quartal auf +4,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; die internationalen Märkte wuchsen noch schneller (+5.9 %)
  • Planmässige Expansion: 19 Neueröffnungen allein im Q3/2026 (56 in 9M/2026)
  • Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr


Q3/2026
Im dritten Quartal des Jahres 2026 steigerte die Fielmann-Gruppe ihren Konzernumsatz trotz eines anhaltend schwierigen Marktumfeldes um +5,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 649 Mio. € (Q3/2025: 618 Mio. €). Währungsbereinigt stieg der Konzernumsatz um +4,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im deutschen Markt zog das Umsatzwachstum spürbar an, während die internationalen Märkte mit einem Plus von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr noch schneller wuchsen.

Deutschland verzeichnete im dritten Quartal ein Wachstum von +4,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigte sich das Wachstumstempo im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 deutlich. Als Preisführer profitierte Fielmann von einer anhaltend preisbewussten Verbraucherstimmung. Dies führte zu einem Stückzahlwachstum in Bestandsniederlassungen. Auch Neueröffnungen und ein zweistelliges Wachstum in der Hörakustik leisteten ihren Beitrag zur positiven Entwicklung. Die KI-gestützte Technologie zur automatisierten Refraktion war bis zum Quartalsende an 227 Standorten eingeführt und trug zur Ausweitung der Kapazitäten und zur Steigerung der Produktivität bei.

In Österreich stieg der Umsatz um +2,6 % und in der Schweiz währungsbereinigt um +6,0 %. Der Umsatz in Spanien erhöhte sich um +6,6 %. Die Umsatzverlangsamung zum Vorquartal war bedingt durch die Markenumstellung in dutzenden Niederlassungen Nordspaniens. Fielmann USA erzielte einen Umsatz von 78 Mio. $, ein Plus von +1,4 % im Jahresvergleich (Q3/2025: 77 Mio. $). Ein höherer Anteil kaufender Kunden und ein steigender Absatz zeigen, dass die Transformation des Geschäftsmodells Anklang findet. Gleichzeitig führte eine stärkere Nachfrage nach preisgünstigeren Produkten zu einem reduzierten Auftragswert. Die übrigen Märkte verzeichneten im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von +17,7 % bei konstanten Wechselkursen.

9M/2026
In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erzielte die Fielmann-Gruppe einen Konzernumsatz von 1,90 Mrd. €. Dies entspricht einem Anstieg von +2,9 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 (1,84 Mrd. €). Währungsbereinigt stieg der Umsatz um +3,2 %. Im Zuge der Investitionen in organisches Wachstum nahm die Wachstumsdynamik der Fielmann-Gruppe von Quartal zu Quartal zu. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +2,0 %. Der internationale Umsatz erhöhte sich um +4,4 % und machte damit 39 % des Konzernumsatzes aus.

Zum 30. September 2026 betrieb die Fielmann-Gruppe weltweit 1.318 Niederlassungen (9M/2025: 1.257), davon 483 mit Hörakustikstudios (9M/2025: 430). Die Gruppe eröffnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 insgesamt 56 neue Standorte. 80 % wurden ausserhalb Deutschlands eröffnet, die meisten darunter in Luxemburg, Polen, Spanien und den Vereinigten Staaten. Mit rund 15 geplanten Neueröffnungen im vierten Quartal ist die Fielmann-Gruppe auf dem besten Weg, ihr Ziel von etwa 70 neuen Niederlassungen im Jahr 2026 zu erreichen. Dies entspricht einer Verdreifachung des Expansionstempos gegenüber 2025 (22 neue Niederlassungen).

Trotz der anhaltenden Investitionen in Mitarbeitende und den Ausbau des Niederlassungsnetzes verblieb die Ertragskraft der Fielmann-Gruppe auf hohem Niveau: Die bereinigte EBITDA-Marge lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 bei 23,4 % (9M/2025: 23,7 %). Europa weist ein stabiles Niveau in Höhe von 24,9 % aus (9M/2025: 24,9 %). Die bereinigte EBITDA-Marge in den USA betrug 10,9 % (9M/2025: 13,9 %). Ausschlaggebend waren hier gezielte Investitionen in den Ausbau der ärztlichen Kapazitäten und die Transformation des Geschäftsmodells.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Der Vorstand bestätigt die im August aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Auf Basis des stärkeren Wachstums im dritten Quartal ist die Fielmann-Gruppe gut positioniert, ihre Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Kundenzufriedenheit soll weiterhin auf einem hohen Niveau von rund 90 % liegen. Die Fielmann-Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 2,50 bis 2,55 Mrd. €, was einem Wachstum von 2 % bis 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Vorstand erwartet eine bereinigte EBITDA-Marge von 22 % bis 23 %. Dies entspricht einem bereinigten EBITDA von 560 Mio. € bis 580 Mio. €. Die bereinigte EBT-Marge wird rund 12 % betragen. Die Prognose steht weiterhin unter dem Vorbehalt geopolitischer und gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten. Sämtliche Erwartungen basieren auf den Wechselkursen von November 2026.

 

Hamburg, 5. November 2026

Fielmann Group AG
Der Vorstand

 

ÜBER DIE FIELMANN GROUP AG
Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge, Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.300 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit rund 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

 

KONTAKT

Katrin Carstens
Leiterin Kommunikation & PR
presse@fielmann.com
Telefon +49 40 270 76-5907		 Nils Scharwächter
Leiter Investor Relations
investorrelations@fielmann.com
Telefon +49 172 4250348
   

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Fielmann Group_Q3_2026_DE

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fielmann Group AG
Fuhlsbuettler Strasse 399
22309 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 270 76-0
Fax: +49 40 270 76-390
Internet: www.fielmann-group.com
ISIN: DE0005772206
WKN: 577220
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BU5B7N9GE4XU15
EQS News ID: 2428216

 
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2428216  05.11.2026 CET/CEST

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