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05.11.2026 13:14:12

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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Umsätze der Optikerkette seien im dritten Quartal leicht, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in einem schwierigen Marktumfeld gelungen./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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