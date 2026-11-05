Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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05.11.2026 13:14:12
Fielmann Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Umsätze der Optikerkette seien im dritten Quartal leicht, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in einem schwierigen Marktumfeld gelungen./rob/mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Add
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
42.60 €
|
Abst. Kursziel*:
0.94%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
42.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.58%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Fielmann Add
|Baader Bank
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|Fielmann Add
|Baader Bank
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|Deutsche Bank AG
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|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Fielmann Buy
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