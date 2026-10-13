Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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Fielmann Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Volker Bosse reduzierte seine Gewinnschätzungen für die Optikerkette bis 2028. Fielmann sei 2026 schwach gestartet und dann auch unter den Erwartungen geblieben. Die defensiven Eigenschaften des Geschäftsmodells von Fielmann seien einer der Gründe für seine weiterhin positive Haltung, schrieb Bosse am Dienstag./ajx/rob/ajx/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Add
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
36.80 €
|
Abst. Kursziel*:
16.85%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
36.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.53%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
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30.09.26
|September 2026: Experten empfehlen Fielmann-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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31.08.26
|Fielmann-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August (finanzen.net)
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27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (EQS Group)
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26.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
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25.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
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21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)
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21.08.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
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