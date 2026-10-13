Fielmann 34.24 CHF -1.80% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Volker Bosse reduzierte seine Gewinnschätzungen für die Optikerkette bis 2028. Fielmann sei 2026 schwach gestartet und dann auch unter den Erwartungen geblieben. Die defensiven Eigenschaften des Geschäftsmodells von Fielmann seien einer der Gründe für seine weiterhin positive Haltung, schrieb Bosse am Dienstag./ajx/rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:30 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.