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SDAX 701259 / DE0009653386

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Index-Performance im Blick 06.11.2026 17:58:14

XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone

XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone

Der SDAX sank zum Handelsschluss.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0.90 Prozent schwächer bei 17’863.36 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.510 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.660 Prozent schwächer bei 17’907.11 Punkten, nach 18’026.06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’053.07 Punkte, das Tagestief hingegen 17’773.22 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 1.15 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’384.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der SDAX noch bei 18’564.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15’932.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.93 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4.89 Prozent auf 24.65 EUR), JOST Werke (+ 4.50 Prozent auf 60.40 EUR), SMA Solar (+ 4.22 Prozent auf 51.15 EUR), Fielmann (+ 3.55 Prozent auf 43.70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 3.55 Prozent auf 49.60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Stabilus SE (-11.99 Prozent auf 14.24 EUR), HelloFresh (-10.38 Prozent auf 2.99 EUR), Hypoport SE (-5.26 Prozent auf 86.40 EUR), ATOSS Software (-5.02 Prozent auf 88.90 EUR) und tonies (-4.24 Prozent auf 13.10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’639’531 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.213 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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