Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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Fielmann Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Eine schlafende Schönheit erwache, schrieb Michael Kuhn über seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bis zur Jahresmitte hätten die träge Konsumneigung, aber auch Kapazitätsprobleme in den Filialen den Brillenkonzern gebremst. Zumindest letzteres dürfte nun in vielen Fällen behoben sein, auch dank der KI-Refraktion zur Sehstärkenbestimmung./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.60 €
|
Abst. Kursziel*:
52.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.54%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
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