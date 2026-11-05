Fielmann 38.90 CHF 0.20% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Eine schlafende Schönheit erwache, schrieb Michael Kuhn über seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bis zur Jahresmitte hätten die träge Konsumneigung, aber auch Kapazitätsprobleme in den Filialen den Brillenkonzern gebremst. Zumindest letzteres dürfte nun in vielen Fällen behoben sein, auch dank der KI-Refraktion zur Sehstärkenbestimmung./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.