SDAX 701259 / DE0009653386
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05.11.2026 09:28:21
Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.
Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.53 Prozent auf 18’362.94 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90.314 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.539 Prozent auf 18’364.75 Punkte an der Kurstafel, nach 18’266.22 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18’347.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’374.59 Punkten lag.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1.62 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der SDAX mit 18’160.62 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der SDAX noch bei 18’553.91 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 16’092.48 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 11.33 Prozent auf 3.33 EUR), Basler (+ 5.77 Prozent auf 24.75 EUR), Fielmann (+ 5.56 Prozent auf 43.70 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 5.10 Prozent auf 19.80 EUR) und EVOTEC SE (+ 3.88 Prozent auf 3.00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PVA TePla (-7.78 Prozent auf 27.72 EUR), Kontron (-6.22 Prozent auf 19.15 EUR), Vincorion (-4.50 Prozent auf 17.52 EUR), SMA Solar (-3.14 Prozent auf 52.45 EUR) und SGL Carbon SE (-2.89 Prozent auf 4.71 EUR).
Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 670’719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5.129 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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