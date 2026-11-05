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Wachstumsdynamik 05.11.2026 09:49:00

Fielmann-Aktie legt zu: Optikerkonzern bestätigt angepasste Jahresziele

Fielmann-Aktie legt zu: Optikerkonzern bestätigt angepasste Jahresziele

Fielmann meldet nach einem schwierigen Jahresauftakt eine zunehmende Wachstumsdynamik und hält an seinen Jahreszielen fest. Doch nicht alle Geschäftsbereiche entwickeln sich gleichermassen erfreulich.

Fielmann
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Der Optikerkonzern Fielmann hat in den ersten neun Monaten bei Erlös und Ergebnissen zugelegt. Nach einem durch schlechte Wetterbedingungen, Streiks und geopolitische Spannungen belasteten Jahresauftakt habe sich die Wachstumsdynamik mit jedem Quartal verbessert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die im Sommer gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um gut fünf Prozent zu.

Fielmann steigert Umsatz und operatives Ergebnis

Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus 3,2 Prozent betragen, hiess es. Während die internationalen Märkte ihren Wachstumskurs fortsetzten, habe der wichtigste Markt Deutschland im dritten Quartal wieder an Dynamik gewonnen.

Operativ konnte das Unternehmen nicht so stark zulegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 1,5 Prozent auf 443 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent zurück. Das hing vor allem mit dem Geschäft in den USA zusammen, das bei weitem noch nicht so profitabel ist wie die europäischen Märkte.

US-Geschäft belastet die Profitabilität

So habe im US-Geschäft eine Verlagerung hin zu preisgünstigeren Angeboten zu einem niedrigeren Auftragswert geführt, hiess es. Zusammen mit den damit verbundenen Investitionen belaste dies temporär die Profitabilität. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 169 Millionen Euro, nach 160 Millionen im Vorjahr.

Jahresprognose bestätigt – Ausbau des Filialnetzes

Für 2026 peilt Fielmann für den Konzernumsatz ein Plus von zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) erwartet der Konzern bei 560 bis 580 Millionen Euro, bei einer Marge von 22 bis 23 Prozent.

Fielmann baut derzeit das Filialnetz vorwiegend in Luxemburg, Polen, Spanien und den USA aus. Ende September betrieb das Unternehmen eigenen Angaben zufolge weltweit 1.318 Niederlassungen. Mit rund 14 geplanten Neueröffnungen im vierten Quartal sei die Fielmann-Gruppe auf dem besten Weg, ihr Ziel von etwa 70 neuen Niederlassungen im Jahr 2026 zu erreichen, hiess es weiter.

Auf XETRA gewinnt die Fielmann-Aktie zeitweise 5,80 Prozent auf 43,70 Euro.

HAMBURG (awp international)

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