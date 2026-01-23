Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’064 -0.6%  SPI 18’101 -0.7%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’804 -0.4%  Euro 0.9205 -0.2%  EStoxx50 5’930 -0.3%  Gold 5’079 1.9%  Bitcoin 67’913 0.9%  Dollar 0.7760 0.1%  Öl 65.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Wie viel Verlust ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel hätte eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren abgeworfen
So hätte sich eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
BioNTech-Aktie vor weiterem Anstieg? Analyst glaubt an weitere Gewinne nach starkem Jahresstart
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Suche...

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

263.43
CHF
-1.64
CHF
-0.62 %
10:59:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 08:50:43

Ferrari Hold

Ferrari
263.43 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 310 auf 300 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler. Dagegen bleibt er bei Ferrari vorsichtig./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
287.50 € 		Abst. Kursziel*:
4.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
285.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.93%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:50 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Ferrari Buy UBS AG
19.01.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
14.01.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen