Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 310 auf 300 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler. Dagegen bleibt er bei Ferrari vorsichtig./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
287.50 €
|
Abst. Kursziel*:
4.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
285.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.93%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie zieht an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen (AWP)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|263.43
|-0.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|
Deutsche Bank AG
Ryanair Buy
|10:06
|
RBC Capital Markets
Ryanair Outperform
|09:55
|
Jefferies & Company Inc.
FRIEDRICH VORWERK Underperform
|09:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Stabilus Overweight
|09:29
|
Deutsche Bank AG
DocMorris Hold
|09:29
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|09:27
|
Deutsche Bank AG
Danone Sell