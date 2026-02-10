Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 17:29:57

Ferrari
295.28 CHF 4.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. James Grzinic erhöhte am Mittwoch nach den Zahlen der Italiener seine Schätzungen für 2026. Die enthusiastische Reaktion am Markt auf eine eher zuversichtlichere Prognose für 2026 sei verständlich angesichts der schwachen Kursentwicklung seit Oktober./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
322.00 € 		Abst. Kursziel*:
-3.73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
321.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.43%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

