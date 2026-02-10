Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
295.28CHF
12.80CHF
4.53 %
18:00:01
BRXC
11.02.2026 17:29:57
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. James Grzinic erhöhte am Mittwoch nach den Zahlen der Italiener seine Schätzungen für 2026. Die enthusiastische Reaktion am Markt auf eine eher zuversichtlichere Prognose für 2026 sei verständlich angesichts der schwachen Kursentwicklung seit Oktober./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
322.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
321.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.43%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (AWP)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie zieht an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen (AWP)
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:48
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
