Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.84 €
|
Abst. Kursziel*:
3.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.87%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
14:00
|Evonik-Finanzchefin Schuh geht - Vorstandschef Kullmann übernimmt vorerst (AWP)
|
17.09.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
10.09.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
03.09.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)