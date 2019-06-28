Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

28.47
CHF
1.62
CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
18.09.2025 14:58:54

Evonik Hold

Evonik
14.71 CHF -6.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.84 € 		Abst. Kursziel*:
3.54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.87%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

