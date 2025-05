NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Die vom Chemiekonzern auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele bis 2027 dürften den Aktienkurs stützen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ajx/gl;