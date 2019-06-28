|Kurse + Charts + Realtime
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal sei der Umsatz des Chemiekonzerns auf Jahressicht um elf Prozent zurückgegangen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der für 2025 gesetzten Ziele werde zu einer schweren Aufgabe. Belastend sei, dass das Unternehmen eine optimistischere Einschätzung der Konjunktur vorgelegt habe./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.01 €
|
Abst. Kursziel*:
33.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.17%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
