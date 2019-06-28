Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von der
schwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Halten
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
14.81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
14.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:22 Evonik Halten DZ BANK
12:01 Evonik Neutral UBS AG
11:59 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:12 Evonik Hold Warburg Research
08:52 Evonik Hold Deutsche Bank AG
