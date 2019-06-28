Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 14:22:29
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von der
schwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
14.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
25.09.25
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
|
25.09.25
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
|
25.09.25
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025 (EQS Group)
|
25.09.25
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025; Geschäftszahlen im dritten Quartal 2025 (EQS Group)
|
24.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.25
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|14:22
|Evonik Halten
|DZ BANK
|12:01
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:59
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|Evonik AG
|28.47
|6.03%
