Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0.02 Prozent auf 32’389.02 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 354.963 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.199 Prozent fester bei 32’459.68 Punkten, nach 32’395.32 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32’148.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 32’552.02 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0.487 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der MDAX mit 31’483.64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30’010.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’174.76 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.55 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit KRONES (+ 4.75 Prozent auf 119.20 EUR), Nordex (+ 2.85 Prozent auf 38.30 EUR), LANXESS (+ 2.13 Prozent auf 15.83 EUR), Bechtle (+ 2.05 Prozent auf 37.84 EUR) und Evonik (+ 1.88 Prozent auf 17.32 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-6.22 Prozent auf 22.30 EUR), Salzgitter (-4.80 Prozent auf 51.60 EUR), DWS Group GmbH (-4.67 Prozent auf 68.40 EUR), Elmos Semiconductor (-4.38 Prozent auf 139.60 EUR) und DEUTZ (-2.29 Prozent auf 9.80 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’744’749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41.113 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch