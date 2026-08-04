Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 0.1%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 6’427 1.1%  Gold 4’062 0.2%  Bitcoin 51’702 0.6%  Dollar 0.8106 0.0%  Öl 85.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Logitech2575132Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lufthansa passt Prognose nach schwachem zweiten Quartal an
Goldpreis vor dem nächsten Sprung? Anleger warten auf US-Daten
Roche-Aktie: Wichtiger Meilenstein für Blutkrebs-Kandidaten Bexobrutideg
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
ETF Sparplan

Aurora Cannabis Aktie 132838450 / CA05156X8504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen voraus 04.08.2026 07:38:06

Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aurora Cannabis gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Aurora Cannabis
2.41 EUR -2.35%
Kaufen Verkaufen

Aurora Cannabis präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,183 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aurora Cannabis soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,4 Millionen CAD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,418 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,140 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 288,6 Millionen CAD, gegenüber 320,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tiefrote Zahlen trotz Rekordumsatz: Aurora Cannabis-Aktie sackt ab
Aurora Cannabis-Aktie verliert trotzdem: Umsatz überrascht positiv

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aurora Cannabis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten