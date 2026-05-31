Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Bei einer Reihe von Investorenveranstaltungen mit Lauren Kjeldsen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference" habe die Verantwortliche des Chemiekonzerns für das Tagesgeschäft (COO) einen insgesamt positiven Ton angeschlagen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Die gute Dynamik im Bereich Advamced Technologies berge laut Kjeldsen ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Jahresziele. Die Konsensschätzung liege bereits über der Zielspanne, betonte Boucher-Ferte. Sie erwartet zudem eine baldige Ankündigung zur Trennung vom Bereich C4-Chemikalien./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.05%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
27.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
26.05.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
21.05.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|10:21
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|15.42
|2.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Buy
|10:42
|
UBS AG
National Grid Sell
|10:35
|
Warburg Research
GEA Hold
|10:25
|
Deutsche Bank AG
K+S Sell
|10:21
|
Deutsche Bank AG
Evonik Hold
|10:09
|
RBC Capital Markets
Meta Platforms Outperform
|09:55
|
Deutsche Bank AG
CTS Eventim Buy