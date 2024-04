NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Optikkonzerns decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Rückenwind von den Wechselkursen nicht ganz so gut gewesen wie erwartet./bek/he;