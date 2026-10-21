EssilorLuxottica 151.68 CHF 8.36% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Erlöse hätten - gestützt von einem besser als erwarteten KI-Brillengeschäft - die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.